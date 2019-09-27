Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
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Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da UMKE, AFAD ve sağlık görevlilerinin katılımıyla yapılan kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı, System.String[]

DİYARBAKIR'da UMKE, AFAD ve sağlık görevlilerinin katılımıyla yapılan kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile sağlık görevlilerinin katılımıyla kurtarma tatbikatı yapıldı. Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yapılan tatbikatta senaryo gereği, bölgede gezen turist kafilesinden bir kişinin meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sırasında aşağı düşmesiyle kurtarma çalışma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla turisti kurtarmak için bölge çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini almalarının ardından aşağı düşen insan maketini çıkarmak için çalışma başlatıldı. 6 kişilik AFAD ekibi halat desteğiyle aşağı inerek mahsur kalan kişiyi, başarılı bir şekilde kurtararak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Kurtarma çalışmaları sırasında turistin bazı yakınları panik haller yaşarken, bazıları da gözyaşı dökmeleri dikkat çekti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
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