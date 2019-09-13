Diyarbakır 'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz. HDP ilçe başkanı ve ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü ilk etapta gözaltına alındı" dedi. - İSTANBUL

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