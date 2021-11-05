Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi güvenli gıda, hijyenin sağlanması, bilinçli, sağlıklı beslenme ve doğru üretim çalışmaları konularında işletmeleri bilgilendirerek denetim yapıyor.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde iş yerlerinde yağların kullanım ömürlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.
Ölçüm cihazıyla yağların yapılarındaki bozulmaların kontrol edildiği denetimde, yağlarda kızartma sonrası oluşan kanserojen maddelerin oluşma yüzdesi ölçülerek yağın kullanılabilirliği tespit edildi.
Ekipler, kanserojen maddelerin oluşma limit sınır değerlerin aşıldığı durumlarda işletme sahiplerini ikaz etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için kent genelinde denetimlere devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika