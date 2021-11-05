Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için kent genelinde denetimlere devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi güvenli gıda, hijyenin sağlanması, bilinçli, sağlıklı beslenme ve doğru üretim çalışmaları konularında işletmeleri bilgilendirerek denetim yapıyor.

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