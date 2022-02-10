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Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

10.02.2022 16:07
Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

Bağlar Belediyesi ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesi ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürdüğü kontrollerde bir çok gıda çeşidine ait ürünlerin bozulduğu halde vatandaşlara satıldığını tespit etti.

Daha sonra yapılan denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edildi, iş yerleri hakkında yasal işlem uyguladı.

Ekipler, iş yerlerini gıda sağlığı ile ilgili kurallara uymaları konusunda uyardı.

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Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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