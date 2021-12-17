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Diyarbakır'da gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da gıda denetimleri sürüyor

17.12.2021 14:45
Diyarbakır'da gıda denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son bir ayda il genelinde yaptığı çalışmalarda kullanım tarihi geçmiş 450 kilogram kırmızı ve beyaz eti imha etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son bir ayda il genelinde yaptığı çalışmalarda kullanım tarihi geçmiş 450 kilogram kırmızı ve beyaz eti imha etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan işyerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor.

Gıda denetim ekipleri son bir ayda il genelinde yaptığı çalışmalarda kullanım tarihi geçmiş 450 kilogram kırmızı ve beyaz ete el koyarak imha etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika


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