Diyarbakır'da gıda denetimlerinde mikrobiyolojik numuneler alınıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerinde mikrobiyolojik numuneler almaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri, denetimlerin daha verimli ve etkin sonuç vermesi amacıyla gıda, personel ve ekipmanlardan mikrobiyolojik numuneler topluyor.

Ekipler, hazır test kitlerinin kullanıldığı numune alma işlemlerinde bakterilerin tespitini yapıyor.

Analiz sonuçlarına göre bakteri yükü tespit edilen işletmelerle ilgili yasal işlemler yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için denetimlerine devam edecek.