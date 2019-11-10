Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenleniyor
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenleniyor

Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenleniyor

6 saat önce

Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenlenecek.

Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenleniyor, System.String[]

Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenlenecek.


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( DTSO ), Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gurme 2019 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında 2'nci kez Diyarbakır'da düzenlenecek. Bölgenin gurme turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız ve Malatya'dan Aydın'a, Van'dan, Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye 45 ilden 5 gün boyunca Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği ve Malatya'nın onur konuğu olduğu fuarda, Malatya'ya ait yöresel yemekler de sahne mutfakta yapılacak ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yarışmalar ve yemek atölyeleri ile renklenecek ve 13 Kasım Çarşamba günü 21 metrelik Diyarbakır çöreği ile açılışı yapılacak olan fuar kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulacak stantta 5 gün boyunca Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri sergilenecek ve ziyaretçilerin tadım yapmaları sağlanacak" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
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