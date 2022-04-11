Diyarbakır'da "Gıdalarda Antibiyotik Direnç Sorunu" konulu konferansı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Gıdalarda Antibiyotik Direnç Sorunu" konulu konferansı

11.04.2022 15:09
Diyarbakır'da "Gıdalarda Antibiyotik Direnç Sorunu" konulu konferansı

Diyarbakır Dicle Üniversitesince "Gıdalarda Antibiyotik Direnç Sorunu ve Halk Sağlığı" konulu konferans düzenlendi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesince "Gıdalarda Antibiyotik Direnç Sorunu ve Halk Sağlığı" konulu konferans düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, üniversitede düzenlenen konferansın açılışında gıda sağlığına yönelik bilgiler paylaştı.

Gıdalarda antibiyotiğin çok önemli bir sorun olduğunu dile getiren Vural, 2050'li yıllara gelindiğinde antibiyotik direncinin insan hayatında çok önemli sorunlara yol açabileceğinden endişe edildiğini aktardı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Gıda ve Besin Grup Üyesi Prof. Dr. Ali Aydın da gıdalarda antibiyotik direnç sorununa değindi.

Konferansa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Antibiyotik, Diyarbakır, Veteriner, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Gıdalarda Antibiyotik Direnç Sorunu' konulu konferansı - Son Dakika


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