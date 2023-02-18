Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Son Dakika
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Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta

18.02.2023 11:42

Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta Üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, Elazığ/Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamış Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve...

Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta

Üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, Elazığ/ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamış

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen 4 katlı yapı görenleri hayrete düşürüyor.

Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan, alt katı iş yeri, üst katları ile ev olarak kullanılan ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği düşünülen apartman ilginç bir görüntü oluşturuyor. En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor. Öte yandan kolon olmayan üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.

Bina sakinlerinden Mahmut Çetin, yakın zamanda bölgede meydana gelen 3 büyük depremde de yapının hasar almadığını belirtti. Binanın, içeriden bakıldığında üçgen görüntüsü ile dikkat çektiğini söyleyen Çetin, "Bu bina 40 yıllıktır. Binamız Elazığ depremi ve Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremi de gördü. Binamızda ne çatlama ne de ağır hasar var. Yeni yapılan binaların çoğu sağlam yapılmasına rağmen yıkıldı. Ama bizim binanın mimari yapısı sağlam olduğu için hiçbir zarar almadı" dedi.

Ev içerisinde araların çok ince olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Üç katlı binamızın altında aynı zamanda 2 ayrı dükkanımız bulunmaktadır. Dükkanımızda ve evimizde herhangi bir çatlama dahi yok. Şu anda hane sakinleri gönül rahatlığıyla evlerinde kalıyor. Binamız öte yandan değişik mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Ev içerisinde bakınca salonları çok incedir. Binamız üçgen şeklini andırıyor."

Kaynak: İHA
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Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan 40 yıllık bina depremlere rağmen ayakta kalmayı başardı Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan 40 yıllık bina depremlere rağmen ayakta kalmayı başardı ENKAZ ALANINA İLK ULAŞAN SAĞLIKÇILARDAN SEMİHA 2 AYLIK BEBEĞİ KORUMAK İÇİN MONTUMUN ARASINA KOYDUM ENKAZ ALANINA İLK ULAŞAN SAĞLIKÇILARDAN SEMİHA 2 AYLIK BEBEĞİ KORUMAK İÇİN MONTUMUN ARASINA KOYDUM

Diyarbakır, Sivrice, Bağlar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Son Dakika

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