Diyarbakır'da Girişimcilere 29 Milyon TL'lik Destek

Diyarbakır'da girişimcilere 29 milyon TL'lik destekKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl Diyarbakır'da, girişimci ve KOBİ'lere 29 milyon TL'lik destek sağladı.

Diyarbakır'da girişimcilere 29 milyon TL'lik destek



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl Diyarbakır'da, girişimci ve KOBİ'lere 29 milyon TL'lik destek sağladı. KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, 2019 yılında açıklanan yeni desteklerimiz, çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir dedi.



Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve girişimcilerin rekabet güçlerin artırmak, ekonomik destek, sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla KOSGEB tarafından 2018 yılında Diyarbakır'daki girişimci ve KOBİ'lere 29 milyon TL'lik destek sağlandı. 2016 yılında 13 milyon TL, 2017 yılında ise yaklaşık 21 milyon TL destek sunan KOSGEB, her geçen yıl desteğini artırıyor.



16 MİLYON LİRANIN 3'TE 1'İ KADIN GİRİŞİMCİLERE



Mali desteklerin 2018 yılını başarılı bir şekilde tamamlandığı anlatan KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, girişimcilere sunulan 16 milyon liranın 3'te 1'inin kadın girişimcilere verildiğini söyledi. Solmaz, Bu 29 milyon TL'lik ödemenin yaklaşık 16 milyonu sadece girişimcilere yapıldı. 16 milyon TL'lik rakam da şu ana kadar Diyarbakır'da girişimcilere yapılan en yüksek miktardaki destek miktarıdır. 16 milyon TL'lik ödemenin 3'te 1'ini kadın girişimcilerimize gerçekleştirdik. Girişimcilik desteği dışında KOBİ-GEL destek ödemelerini 6 milyon lira üzerinde gerçekleştirdik. 7 milyon liralık desteği de çeşitli destek programlarına sunduk. İhracatımızı artıracak, ithalatımızı azaltacak destek programımız olan stratejik ürün desteği kapsamında da 2018 yılında bir işletmemize Diyarbakır'da bu desteği vermiştik ve ilk ödemesini yılın son günü gerçekleştirdik. Bu sayede firmamız makinelerin bir kısmını aldı ve üretime başlamış olacak. Aynı zamanda firmamız, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer bakarak işlerinin ve üretimin daha hızlı ve daha çok yapılmasının temin çalışmalara başlamıştır dedi.



'2019 YILINDA HİBE DESTEĞİ 360 BİN TL'



Solmaz, 2019 yılında yeni girişimci desteğinin daha yüksek miktarlarda olacağını, teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek üretim yapan girişimcilerin faydalanması için düzenlemeler yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu



Daha önceki desteğimiz 50 bin TL hibe, 100 bin TL sabit yatırım desteği adı altında faizsiz kredi şeklindeydi. Şu anda yüksek teknoloji ile üretim yapan girişimcilerimiz 60 bin TL hibe, istihdam desteği ve 300 bin TL'de makine, teçhizat ve yazılım gideri ve yine hibe olmak üzere toplamda 360 bin TL'ye kadar bu desteği alabilmektedirler. 2018 yılında KOBİ'lerimiz lehine yaptığımız gelişmeler çok fazla. Bunlardan biri de KOBİ-GEL ve diğer program bazlı ödemelerde artan döviz kurlarına binaen bir güncelleme yaptık. Bizden onay alan program bazlı projelerimizde makine teçhizat giderlerini yüzde 10 artırdık. Eğer yerli malı belgesi varsa bu oranı yüzde 25'e çıkardık. Yani bizden daha önce 100 bin liralık bir makine desteği çıkmış, onaylanmış bir projenin ödemesini yerli malı belgesi varsa 125 bin lira olacak şekilde gerçekleştirdik. KOBİ-GEL desteğinde de yüzde 10 ve yüzde 25 gibi bir güncelleme yaptık.



'BÜROKRASİYİ AZALTAN, EVRAK OLAYINI KALDIRAN HİZMET'



Solmaz, KOSGEB'in bütün destek ve hizmetlerinin e-devlet üzerinden yapıldığını söyledi. Destek ve hizmetlerin bürokrasiyi azaltan, evrak olayını kaldıran, hızlı bir şekilde KOBİ ve girişimcilerin ulaşmasını sağlayacak şekilde dizayn edildiği ifade eden Hasan Solmaz, şunları söyledi



KOSGEB'in bütün destek ve hizmetleri ücretsizdir ve aracısızdır. 2019 yılında açıklanan yeni desteklerimizde çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir. Türkiye geneli 2018 rakamlarının henüz bir kısmı kesinleşmedi. Diyarbakır'ın Türkiye genelinde ilk 10'da olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda destek bazında 2016 ve 2017'de bazı desteklerde Türkiye birinciliğimiz var. Kadın girişimcilerimize de şu anda destek oranımız yüzde 75. Yeni açıklanan destek programımız kadın ve erkeklerde herhangi bir ayrım yapmadan yüzde 75 oranında ama kadınlarımıza pozitif ayrımcılık 60 bin liralık hibede devam edecek. Erkekler için sadece istihdam desteğinde 10 bin veya 20 bin liralık bir rakam alırken, kadınlarımız her zaman onlardan 5 bin lira yıllık olarak fazla alacaklar. Bu rakamlar istihdam desteğinde kadınlara yine pozitif ayrımcılık yapılarak uygulanacaktır. Geçen yıl bizim onay verdiğimiz girişimci sayısı 400 civarında, bu 400'ün 3'te 1'i de kadın.

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