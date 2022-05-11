Diyarbakır'da göç ve göçmen sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da göç ve göçmen sorunları masaya yatırıldı

11.05.2022 11:08
Diyarbakır'da göç ve göçmen sorunları masaya yatırıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında göç ve göçmen sorunlarının ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında göç ve göçmen sorunlarının ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda kurum müdürleri, Diyarbakır'da ikamet eden yabancı uyruklu kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentteki göç konuları, göçmenlerin hak ve yükümlülükleri masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Karaloğlu, savaştan kaçarak ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenlere insani olarak baktıklarını, ancak iç güvenlik konusunda da hassas olduklarını söyledi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanların içerisinde art niyetlilerin de bulunabileceği ve bu kişilere karşı toplumun huzurunu bozma noktasında uyanık olunması gerektiğinin dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Büyük çoğunluğu iyi niyetle gelen Suriyeli vatandaşların içerisinde zamanında terör örgütleri içerisinde bulunup ayrılmış kişiler de bulunabilir. Onun için insani ve güvenlik boyutunu birlikte yürütmek durumundayız. Birini diğerine feda edecek durumda değiliz. Bir taraftan insani boyutu devam ettirirken diğer taraftan da güvenlik boyutunu düşünmek zorundayız. Güvenlik boyutunu yönetirken burada misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşların da bizlere destek vermesi lazım. Zaman zaman sosyal medya üzerinden içimize sızmış olan fitneciler tarafından tahrik edici paylaşımlar olabiliyor. Bu konuda da çok uyanık olmalıyız."

İl Göç İdaresi Müdür Vekili Sercan Aydın tarafından sunum yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Suriyeli, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da göç ve göçmen sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:27:15. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da göç ve göçmen sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement