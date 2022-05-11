Diyarbakır'da göç ve göçmen sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında göç ve göçmen sorunlarının ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda kurum müdürleri, Diyarbakır'da ikamet eden yabancı uyruklu kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentteki göç konuları, göçmenlerin hak ve yükümlülükleri masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Karaloğlu, savaştan kaçarak ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenlere insani olarak baktıklarını, ancak iç güvenlik konusunda da hassas olduklarını söyledi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanların içerisinde art niyetlilerin de bulunabileceği ve bu kişilere karşı toplumun huzurunu bozma noktasında uyanık olunması gerektiğinin dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Büyük çoğunluğu iyi niyetle gelen Suriyeli vatandaşların içerisinde zamanında terör örgütleri içerisinde bulunup ayrılmış kişiler de bulunabilir. Onun için insani ve güvenlik boyutunu birlikte yürütmek durumundayız. Birini diğerine feda edecek durumda değiliz. Bir taraftan insani boyutu devam ettirirken diğer taraftan da güvenlik boyutunu düşünmek zorundayız. Güvenlik boyutunu yönetirken burada misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşların da bizlere destek vermesi lazım. Zaman zaman sosyal medya üzerinden içimize sızmış olan fitneciler tarafından tahrik edici paylaşımlar olabiliyor. Bu konuda da çok uyanık olmalıyız."

İl Göç İdaresi Müdür Vekili Sercan Aydın tarafından sunum yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.