Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

16.06.2022 16:24
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince yakalanan 28 kaçak göçmen sınır dışı edildi, organizatörlük şüphelisi 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince yakalanan 28 kaçak göçmen sınır dışı edildi, organizatörlük şüphelisi 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Lice ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolleri sırasında 21'i Afganistan, 7'si Bangladeş uyruklu toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilirken, organizatörlük şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bu kişilere ayrıca para cezası uygulandı.


Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama - Son Dakika
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