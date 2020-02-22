Diyarbakır'da "Gönüllerimiz Buluşsun" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Gönüllerimiz Buluşsun' toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Gönüllerimiz Buluşsun" toplantısı düzenlendi

7 saat önce

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığınca "Gönüllerimiz Buluşsun" toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığınca "Gönüllerimiz Buluşsun" toplantısı yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, AK Parti'nin başarısındaki en önemli unsurun, Türkiye'deki dönüşüm ve çizdiği yol haritası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki dezavantajlı konumlarını avantaja çevirmek için gerek mevzuat gerekse toplumsal reform sayılacak pek çok adım attığını kaydeden Kaya, "Bu adımları kadın haklarının genişletilmesi, karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin arttırılması, eğitim kalitelerinin arttırılması, her alanda pozitif ayrımcılığın sağlanması, istihdamlarının arttırılması gibi daha pek çok şekilde sıralayabiliriz." dedi.

Kaya, bugüne kadar bir çok projeye imza attıklarını, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda güçlenmesini sağlayacak yeni projelerin de hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Kaya, şöyle devam etti:

"Dünya mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız ve parti kurucumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları 18 yılı aşkın süredir, ülkemize ve milletimize hizmet için gecelerini gündüzlerine katarak çalışmışlardır. Özellikle Cumhurbaşkanımız, kadınların siyaset mecrasında olması yönünde her zaman teşvik edici ve destekleyici olmuştur."

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve davetliler katıldı.

Diyarbakır, Kayapınar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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