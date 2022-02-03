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DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

03.02.2022 18:25

TERÖR örgütü PKK ile irtibatı tespit edilerek Diyarbakır'da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şube sekreteri Ferhat Berkpınar, gözaltına alınarak Adıyaman'a getirildi.

TERÖR örgütü PKK ile irtibatı tespit edilerek Diyarbakır'da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şube sekreteri Ferhat Berkpınar, gözaltına alınarak Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmasında, Diyarbakır İHD şube sekreteri Ferhat Berkpınar'ın terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde güvenlik güçleri Ferhat Berkpınar'ın Diyarbakır'daki evine ve İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ferhat Berkpınar, işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman'a getirildi.

DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ
DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ
DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

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Diyarbakır, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN İHD SEKRETERİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ - Son Dakika
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