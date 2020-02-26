Diyarbakır'da "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" eğitimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar' eğitimi başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" eğitimi başladı

6 saat önce

Diyarbakır'da 17 bin kadına mesleki, sosyal, bilişim, sağlık ve hukuk alanında eğitim verilecek.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'da 17 bin kadına mesleki, sosyal, bilişim, sağlık ve hukuk alanında eğitim verilecek.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadının, anne, eş, kardeş, arkadaş olarak çevresini değiştirme, etkileme ve belirleme gücü olduğunu söyledi.

Son 3 yılda Aile Destek Merkezlerinin sayısını artırdıklarını belirte Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın geçmişinde yaşadığından acıların dökülen kanların ve gözyaşlarının yeniden gerçekleşme imkanı yoktur. Yaklaşık 150 gündür ihanetin uzantısı bir siyasal partinin kapısında evlatları için feryat eden ve hamd olsun her geçen gün evlatlarına kavuşan annelerin duruşundaki o net tavır biliyoruz. 30 yılda ihanet ve örgüt bu kenti geriye taşıyarak ihanet etti. Tüm bunlar geride kaldı, yıktıklarını yeniden inşa ettik."

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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