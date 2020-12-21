Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi - Son Dakika

Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi

21.12.2020 08:20
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi, System.String[]

DİYARBAKIR'da kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilen ciğer kebabının tüketimi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalara müşteri alınmamasıyla azaldı.

DİYARBAKIR'da kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilen ciğer kebabının tüketimi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalara müşteri alınmamasıyla azaldı. Salgından önce kentte günde 6 ton ciğer yenirken, tedbirlerle birlikte tüketim, 2 tona düştü. Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, "Ciğer satışlarımız sabahın ilk ışıklarından başlar, gecenin yarısına kadar devam eder. 6 ton tüketildiği zaman binlerce insanımız istihdam ediliyordu" dedi.

Sabah kahvaltılarında bile tercih edilen ve her gün binlerce kişinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu kentteki ciğerciler de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında masalarını kapattı. Ciğerciler, paket servis ve gel- al sistemiyle işlerine devam ederken, pandemi öncesi 6 ton olan ciğer tüketimi, alınan tedbirlerle son dönemde 2 tona kadar düştü.

'6 TON TÜKETİLDİĞİ ZAMAN BİNLERCE İNSANIMIZ İSTİHDAM EDİLİYORDU'Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yemekte ilk tercihleri arasında ciğer olduğunu belirterek, " Diyarbakır'a gelenler iki ana unsur üzerinden bizi tercih ederdi. Birincisi; var olan turistik mekanlar, ikincisi de damak tadımız olan ciğerlerimiz. Gün içinde ciğer satışlarımız sabahın ilk ışıklarından başlar, gecenin yarısına kadar sürerdi. Hal böyle olunca günlük 6 ton gibi bir tüketim oluyordu. Bu süreçte tüketim 6 tondan 2 tona düştü. Rabbim bu tür hastalıkları üzerimizden atsın. 6 ton tüketildiği zaman işletmelerimiz binlerce insanımızı istihdam ediyordu" diye konuştu.'MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ'40 yıldır ciğerci olan işletme sahibi Ali Karabulut da "Diyarbakır'ın bir gerçeği var. Sabah erkenden herkes gelip ciğer yiyor. Şehirde çok ciğer tüketiliyordu. 6 tondan fazla ciğer tüketilirdi. Belki şimdi çeyreğine düşmüştür 2 veya 2,5 tona düşmüş. Bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Paket servisi yapıyoruz. Şu an da halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Hafta sonları daha iyi iş yapıyorduk. Vatandaşlar hafta sonları artık evde oldukları için satışlar biraz daha düştü ama şu an mücadele ediyoruz" dedi.

?


Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi
Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi

Diyarbakır, İstihdam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Parmak izi teşhisinde yerli yazılım dönemi: Biyometrik Veri Sistemi aktifleşiyor Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olacak Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi         
08:20
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor         
07:43
Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu         
05:49
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı         
00:11
Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı         
23:18
Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza         
21:51
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti         
15:33
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 08:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei