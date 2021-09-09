Diyarbakır'da "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nin yapımı sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde belirledikleri iki yapıda, projenin hedef gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda iki mola evi kurma çalışması başlattı.

İnşaatlarının yüzde 95'ini tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, mola evlerini ekim ayında hizmete açmayı hedefliyor.

"Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" projesiyle merkezde, aile üyelerinin kaliteli zaman geçirmesine olanak sunmak, zihinsel engelli bireylere öz bakım becerileri ile günlük yaşam becerilerini kazanmalarını desteklemek, bireylerin bağımsızlaşmaları ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı olacak merkezde, revir, uyku odası, çağrı merkezi, engelli araç hizmeti, psikososyal servis, eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, müzik sınıfı, mutfak ve yemekhane bulunacak.