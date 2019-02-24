Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Güneşi Gören Parka Koştu

Diyarbakır'da Güneşi Gören Parka Koştu

1 saat önce

Diyarbakır'da hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Diyarbakır'da Güneşi Gören Parka Koştu, System.String[]
Diyarbakır'da hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Diyarbakır'da hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlar Sur ilçesindeki tarihi mekanları dolaştı. Tarihi Sur ilçesinde restorasyonu yapılan Hz. Süleyman Cami önündeki parka giden vatandaşlar çocuklarıyla beraber vakit geçirdi. Güneşe karşı çimlerde oturan vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Sur, Güneşli, Diyarbakır, Güncel
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