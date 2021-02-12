Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi - Son Dakika
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Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi

Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi

12.02.2021 14:45

Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişiDİYARBAKIR'da, sokak kısıtlaması öncesi hava sıcaklığının 13 dereceye çıkmasıyla halk, çarşı ve caddelere akın etti.

Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi

DİYARBAKIR'da, sokak kısıtlaması öncesi hava sıcaklığının 13 dereceye çıkmasıyla halk, çarşı ve caddelere akın etti. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin unutulduğu kentte bazı kişiler, kısıtlamanın uygulandığı pazara denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü için alışveriş yaptı.

Batı illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Diyarbakır'da ise şubat ayında güneşli ve sıcak hava şaşırtıyor. Güzel havayı fırsat bilenler de merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde alışveriş yaptı. Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokak kısıtlaması nedeniyle çarşı ve caddeler kalabalıklaştı. Kısıtlama öncesi çarşılarda, pazara denk gelen Sevgililer Günü için alışveriş yapanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gözlendi.

'BU SENE DİYARBAKIR'A KIŞ GELMEDİ'Gazi Caddesi esnafından Veysel Özmen, Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Diyarbakır'a bu sene kış gelmedi bir türlü. Havalar güzel, güneşli. Bir de bugün özellikle Sevgililer Günü nedeniyle kalabalık oluştu. İnsanlar tedbirlere de pek uymuyor" dedi.

Hacire Tayfur ise sıcak havayı fırsat bilerek, çocuğuyla birlikte dışarı çıktığını dile getirdi.

Kaynak: DHA
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Sevgililer Günü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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