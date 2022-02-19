Üye Girişi
Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi

19.02.2022 17:35

Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte tarihi yerleri gezdi.

Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte tarihi yerleri gezdi. Şubat ayında bahar keyfi yaşayan vatandaşlar, Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ve hayran bırakan güzelliğinin tadını çıkardı.

Kar ve yağmurun ardından Diyarbakır'da bugün güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Diyarbakır'ın eşsiz tarihi mekanlarının tadını çıkardı. Vatandaşlar Diyarbakır'ın hayran bırakan güzelliğinin tadını sevdikleriyle bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Şehrin en turistik yerlerinden olan tarihi İç Kale içerisindeki Hz. Süleyman Camisinin bahçesinde, güneşli havanın tadını çıkarmaya gelen Sadık Yeng güzel havayı fırsat bilip kendini sokağa attığını söyledi.

Güneş yüzünü gösterir göstermez çocukluğunun geçtiği Sur ilçesine gelip bu eşsiz manzaranın tadını çıkardığını belirten Yeng, "Güzel havayı fırsat bilip hemen buraya geldim. Buralar eskiden oturacak gibi değildi ama yapılan yatırımlarla çok güzelleşti. Her geldiğimde çocukluğuma gidiyorum. Hava çok güzel sık sık geliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi
Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi
Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı 33 bin 595 kişinin katıldığı beyaz eşya kampanyasının talihlileri belirlendi 33 bin 595 kişinin katıldığı beyaz eşya kampanyasının talihlileri belirlendi

Diyarbakır, Güneşli, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement