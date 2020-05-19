Diyarbakır'da güneşli havayı gören vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen parkları ve sokakları doldurdu. Kentin en işlek noktalarından Sur ilçesinin Gazi Caddesinde vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaşmaya devam ederken, Yenişehir ilçesinde ise parklarda oturarak sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına Türkiye'de 4 bin 171 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, yetkililerin uyarılarına ve 'Evde kal' çağrılarına bazı Diyarbakırlı vatandaşların uymadığı görüldü. Vatandaşların birçoğu özellikle tarihi Sur ilçesindeki Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaşarak alışveriş yaparken, Yenişehir ilçesi bölgesine bakan tarihi surların altındaki parklarda ise vatandaşlar 10 kişilik gruplar şeklinde oturarak sohbet edip sosyal mesafeyi hiçe saydı. Çocukların da aileleri tarafından sokağa çıkarıldığı kameraya yansırken, kent genelinde araç yoğunluğu nedeni ile ise trafiğin zorlukla ilerlediği görüldü.

(İHA)