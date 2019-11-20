Diyarbakır'da Güney Koreli turist öldürüldü
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Diyarbakır'da Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Diyarbakır'da Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde sokakta yürüyen Jınwook Kım, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi kaldırılan Jınwook Kım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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