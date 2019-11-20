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Diyarbakır'da Güney Koreli turist öldürüldü

6 saat önce

Diyarbakır'da Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da Güney Koreli turist öldürüldü, System.String[]

Diyarbakır'da Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde sokakta yürüyen Jınwook Kım, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi kaldırılan Jınwook Kım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güney Kore, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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