Diyarbakır'da günlük 550 bin metrekarelik alanda dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Diyarbakır'da günlük 550 bin metrekarelik alanda dezenfekte çalışması

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, halkın sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kent genelinde günlük ortalama 550 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini söyledi.

Diyarbakır'da günlük 550 bin metrekarelik alanda dezenfekte çalışması, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, halkın sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kent genelinde günlük ortalama 550 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini söyledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmalarını inceleyen Güzeloğlu, halk sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kent genelinde günlük ortalama 550 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini bildirdi.

Salgın başladığından itibaren Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yaklaşık 1 aydır dezenfekte çalışması yürüttüğüne dikkati çeken Güzeloğlu, toplu taşıma araçları, hastaneler ve parklar olmak üzere kent genelinde dezenfekte işlemlerinin devam edileceğini belirtti.

Caddelerde günlük 250 bin metrekarelik alanda da dezenfekte işlemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:


"Sağlığınız için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden de evde kalmanızı bekliyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmalarının yasaklandığı bu dönemde, zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın evden dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. Hastalığın yayılmaması ve buna bağlı risklerin çoğalmaması için hepinizi bu geçiş sürecinde evlerinde kalmaya ve hastalığı atlatana kadar bu noktada sorumlu olmaya davet ediyoruz. Sizlerin temel ihtiyaçlarını karışılmak için alanda kaymakamlıklarımıza bağlı Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, Büyükşehir Belediyesi sosyal birim görevlileri ve tüm kamu görevlilerimiz 24 saat esasına göre görev yapmaktalar. Sizden ricamız kendiniz, aileniz, Diyarbakır ve ülkeniz için evde kalın."


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca salgına karşı 17 araç, 34 atomizer, 10 holder, 128 sırt pompası, 10 el ULV ve 145 personelle Dünya Sağlık Örgütü onaylı, çevreye zarar vermeyen ilaçlarla toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ekinciler, Sakarya ile Gazi Caddesi, ilçe belediyelerinin kurduğu semt pazarları, Sanat Sokağı, Konuk Evi önü, otobüs durakları, On gözlü köprü, yeni hal içi, sanayi siteleri ve toptancılar sitesinde dezenfekte çalışmaları yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, her akşam kentin bulvar, cadde ve sokaklarında,havalimanı, TCDD, şehirlerarası otogar, ilçe otogarı, ildeki tüm alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari taksiler, şehir içi minibüsler, okul servisleri, tüm parklar, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları kente ki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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