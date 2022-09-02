DİYARBAKIR'DA 'EVLAT NÖBETİ' 4'ÜNCÜ YILINA GİRİYOR

DİYARBAKIR'da Hacire Akar'ın kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, partinin il binası önünde başlattığı ve oğluna kavuştuktan sonra sonlandırdığı eylemin ardından, çocukları kaçırılan diğer ailelerin 3 Eylül 2019'dan itibaren tuttukları evlat nöbeti, 4'üncü yılına giriyor. 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 'Mücadelemiz sonuna kadar HDP'nin kapısında devam edecektir dedi.

Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos 2019'da kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Akar'ın evladına kavuşması ve çağrısıyla harekete geçen çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylem Diyarbakır ile de sınırlı kalmadı. Hakkari, Şırnak, Van, Muş ve İzmir gibi şehirlerde de çocukları kaçırılan aileler, HDP binaları önüne giderek, eylem yaptı. Evlat nöbeti, ülke sınırlarını da aşarak Almanya'nın Başkenti Berlin'de, terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için eylem yapan Maide Türemiş ile devam etti. Evlat nöbetine birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da destek vererek, zaman zaman aileleri ziyaret etti.

3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek olan ve 304 ailenin dönüşümlü eylemi, 1096 gündür sürüyor. HDP binası önündeki eyleme katılım her geçen gün artarken, buradaki ailelerden 37'si, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuştu.

'BU MÜCADELEMİZ HDP'NİN YIKILIŞI OLACAKTIR'

2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, yaz kış demeden ve pandemiye rağmen eylemi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti

Konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. 3'üncü yılımız bitiyor 4'üncü yılımıza giriyoruz. Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Burada sadece kendi evlatlarımız için HDP'nin kapısında değiliz. Tüm Türkiye'nin çocukları için buradayız. 14-15 yaşlarındaki çocuklarımızı kandırıp terör örgütlerine göndermesinler. Elimdeki Türk bayrağı yalnız bizim bayrağımız değil, herkesin bayrağıdır. Hepimiz kardeşçe buradayız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bundan eminim ki bu mücadelemiz sonuna kadar HDP'nin kapısında devam edecektir. Bu mücadelemiz HDP'nin yıkılışı olacaktır.

'BİZ PKK'DAN EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ'

İstanbul'da 8 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittiği ve ardından kaybolduğunu iddia ettiği oğlu Yakup (19) için evlat nöbetini sürdüren Saliha Edizer de 3 Eylül'de bizim 4'üncü yılımız. Herkesi buraya bekliyoruz. Yanımızda oldukları sürece bir yere varacağız. Yaz ve kış demeden biz eylemimizi burada sürdürüyoruz. Yağmur ve çamur demeden burada bekliyoruz. Bizim evlatlarımızı göndersinler. Biz PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz diye konuştu.