DİYARBAKIR'DA 'EVLAT NÖBETİ' 4'ÜNCÜ YILINA GİRİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA 'EVLAT NÖBETİ' 4'ÜNCÜ YILINA GİRİYOR

02.09.2022 11:13

DİYARBAKIR'da Hacire Akar'ın kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, partinin il binası önünde başlattığı ve oğluna kavuştuktan sonra sonlandırdığı eylemin ardından, çocukları kaçırılan diğer ailelerin 3 Eylül 2019'dan itibaren tuttukları evlat...

DİYARBAKIR'da Hacire Akar'ın kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, partinin il binası önünde başlattığı ve oğluna kavuştuktan sonra sonlandırdığı eylemin ardından, çocukları kaçırılan diğer ailelerin 3 Eylül 2019'dan itibaren tuttukları evlat nöbeti, 4'üncü yılına giriyor. 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 'Mücadelemiz sonuna kadar HDP'nin kapısında devam edecektir dedi.

Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos 2019'da kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Akar'ın evladına kavuşması ve çağrısıyla harekete geçen çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylem Diyarbakır ile de sınırlı kalmadı. Hakkari, Şırnak, Van, Muş ve İzmir gibi şehirlerde de çocukları kaçırılan aileler, HDP binaları önüne giderek, eylem yaptı. Evlat nöbeti, ülke sınırlarını da aşarak Almanya'nın Başkenti Berlin'de, terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için eylem yapan Maide Türemiş ile devam etti. Evlat nöbetine birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da destek vererek, zaman zaman aileleri ziyaret etti.

3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek olan ve 304 ailenin dönüşümlü eylemi, 1096 gündür sürüyor. HDP binası önündeki eyleme katılım her geçen gün artarken, buradaki ailelerden 37'si, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuştu.

'BU MÜCADELEMİZ HDP'NİN YIKILIŞI OLACAKTIR'

2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, yaz kış demeden ve pandemiye rağmen eylemi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti

Konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. 3'üncü yılımız bitiyor 4'üncü yılımıza giriyoruz. Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Burada sadece kendi evlatlarımız için HDP'nin kapısında değiliz. Tüm Türkiye'nin çocukları için buradayız. 14-15 yaşlarındaki çocuklarımızı kandırıp terör örgütlerine göndermesinler. Elimdeki Türk bayrağı yalnız bizim bayrağımız değil, herkesin bayrağıdır. Hepimiz kardeşçe buradayız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bundan eminim ki bu mücadelemiz sonuna kadar HDP'nin kapısında devam edecektir. Bu mücadelemiz HDP'nin yıkılışı olacaktır.

'BİZ PKK'DAN EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ'

İstanbul'da 8 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittiği ve ardından kaybolduğunu iddia ettiği oğlu Yakup (19) için evlat nöbetini sürdüren Saliha Edizer de 3 Eylül'de bizim 4'üncü yılımız. Herkesi buraya bekliyoruz. Yanımızda oldukları sürece bir yere varacağız. Yaz ve kış demeden biz eylemimizi burada sürdürüyoruz. Yağmur ve çamur demeden burada bekliyoruz. Bizim evlatlarımızı göndersinler. Biz PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz diye konuştu.

YORUMLAR
500
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor Terör örgütü PKK'ya başkaldıran ailelerin evlat nöbeti dördüncü yılında Terör örgütü PKK'ya başkaldıran ailelerin evlat nöbeti dördüncü yılında
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 'EVLAT NÖBETİ' 4'ÜNCÜ YILINA GİRİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 'EVLAT NÖBETİ' 4'ÜNCÜ YILINA GİRİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement