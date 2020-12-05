Hacizli aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar - Son Dakika

Hacizli aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da üzerinde 13 "Haciz Yakalama Kararı" bulunan lüks otomobil, boş bir arazide sökülmüş halde bulundu. Olayla ilgili araç sahibi ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, araca ait sökülen tüm parçalar ise şüphelilerin evinde yapılan aramada ele bulundu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca; Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıkamış mahallesi Dürümlü küme evleri yol ayrımında lüks marka, beyaz renkli aracın tüm aksamlarının sökülmüş halde boş araziye bırakıldığı ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Aracın yapılan sorgulamasında, araç üzerinde 13 adet "Haciz Yakalama Kararı" olduğu anlaşılmış, incelenen kamera kayıtlarında, bahse konu aracın çekici tarafından boş araziye bırakıldığının tespit edilmesi üzerine, çekici şoförü ile yapılan mülakatta, O.Ö. isimli şahsın kendisini arayarak 225 Türk lirası karşılığında aracı boş bir araziye bırakmak üzere anlaştıkları belirlenmiştir. O.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bahse konu aracı iş ortağından alacaklarına karşılık satış sözleşmesi olmaksızın aldığını, ancak sonradan aracın üzerinde "Haciz Yakalama Kararı" olduğunu öğrenmesi üzerine kardeşi C.Ö. isimli şahıs ile birlikte aracın tüm aksamlarını sökerek, çekici ile boş araziye bıraktırdıklarını, aracın bulunmasını müteakip yapılacak icra satışında aracı düşük fiyata satın alacaklarını, söktükleri parçaları araca tekrar monte ederek, aracı kullanacaklarını beyan etmiştir. Olayla ilgili O.Ö. ve C.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, araca ait sökülen tüm parçalar O.Ö. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilmiştir" denildi.