Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi

15.04.2022 13:19
Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) hadis söyleşileri programı düzenlendi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) hadis söyleşileri programı düzenlendi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dicle Gençlik Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği programa katılan Mardin Artuklu Üniversitesi İslam İlimleri Fakültesi Hadis Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Özçelik, "hadisleri nasıl anlamalıyız" konulu sunum yaptı.

Allah'ın insanlarla diyaloğu peygamberler aracılığıyla sağladığını dile getiren Özçelik, "Peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır. Hayatın her alanında bir tavsiyesi olan bir din sünnet olmadan nasıl yaşanacaktı. İbadetlerimizin yüzde doksanın kaynağı sünnet ve hadislerdir." ifadelerini kullandı.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Genel Sekreter Doç. Dr. Ali Karakaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklara moral etkinliği Son dakika haberi! Dicle Baraj Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere izin verilmeyecek Son dakika haberi! Dicle Baraj Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere izin verilmeyecek

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, gençlik, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement