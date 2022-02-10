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Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

10.02.2022 22:30
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritte geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Seyir halinde olan araçlar durarak kazazedelere yardım ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Rıdvan Kılıç - Hasan Gündüz/ İHA)

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

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Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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