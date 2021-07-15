Diyarbakır'da hafızlık eğitimini tamamlayan 30 öğrenciye icazet belgeleri verildi - Son Dakika

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulunda Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayarak hafız olan 13-15 yaş arası 30 öğrenci için icazet programı düzenlendi.

Hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okuduğu programda konuşan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, 30 öğrenci için düzenlenen programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Müftü Yardımcısı İlhan Günay da Diyarbakır'daki hafız öğrencilerin başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Günay, "Artık Diyarbakır'da, Silvan'da, Batman'da güller açıyor." dedi.

Önder Diyarbakır İmam Hatip Platformu Başkanı Siracettin Öztoprak da öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Hasan Yardak ise öğrencilere Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemini anlattı.

Program sonunda hafız olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.