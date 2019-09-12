Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hain saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

48 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Diyarbakır'da hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır, Kulp, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti: Ölü ve yaralılar var
Irak'ta "Amerika ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı! Annesinin mezarını ziyarete giden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çifti videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hain saldırı: Ölü ve yaralılar var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]