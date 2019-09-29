Diyarbakır'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesi öncülüğünde, Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) müşterek organizasyonuyla, Hak, Adalet ve Kardeşlik Konferansı'nın 12'ncisi düzenlendi.



Aralarında Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği ve Cansuyu Derneği'nin de bulunduğu MİLKO müşterek organizasyonuyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.



Güneydoğu'nun önde gelen kanaat önderleri, sivil ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı konferansta, hak ve adalet merkezli bir dünyanın kurulması için konuşmalar yapıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yaptığı konuşmada, inanan insanların bir araya gelerek toplumdaki bir takım haksızlık, yanlış ve huzursuzluk hallerinin düzeltilmesi için birlikte hareket etme mücadelesi olduğunu söyledi.

Mümin olan insanların birbirlerinin kardeşleri olduğunu belirten Asiltürk, şöyle dedi:

"Hangi partiden, hangi düşünceden olursa olsun imanın şartlarına uyan kimse mümindir. Efendimiz 'bir mümin kardeşinizde hata görürseniz onu düzeltmeye çalışın' diyor kavga edin demiyor. Bizler Allah'ın rızasına uygun hayırlı çalışmalar yapmaya uğraşan bir topluluğuz. Bir çok büyük olay gösterişsiz, sade bir şekilde başlamıştır. Bu olaylar başlarken önemi tam manasıyla anlaşılmayabilir. Fakat üzerinden zaman geçtikten sonra o olayların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. İşte Milli Görüş Hareketi de onlardan biridir. İnsanlığın aşırı derecede bunaldığı, zulümler içerisinde yaşadığı bir dönemde bu zulüm dünyasından kurtulmak için ve yeni bir saadet dünyasına geçiş hareketi olarak ortaya çıkmıştır."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç ise, konferansı peygamberler, sahabeler, alimler ve evliyalar şehri olan Diyarbakır'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eylül ayında Diyarbakır'da 20 sivil toplum kuruluşu ile medreseleri ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini işaret eden Tongüç, şöyle konuştu:

"Onalar iki önemli faaliyetin Türkiye genelinde başlatıldığını bildirdik ve bu programa davet ettik. Birisi şu anda gerçekleştirdiğimiz Hak, Adalet ve Kardeşlik Konferansıdır. Diğeri ise Şuur Dersleri adını vermiş olduğumuz, Türkiye'de şu anda 2 bini aşkın ders halkasının bizzat faaliyet halinde olduğu ve inşallah Türkiye'mizin her bir mahallesi, sokağı ve evine yayılmasını istediğimiz şuurlanma çalışmasının önemli bir adımı olarak Diyarbakır'dayız."

Hak ve adalet arayışının dünya var olduğundan beri olduğunu, bundan sonra da devam edeceğini belirten Tongüç, hakkı üstün tutan düzenlerin hakim olduğu toplumlarda huzur, refah, barış, can ve mal emniyetinin yerine getirildiğini ifade etti.

Kuvveti üstün tutan düzenlerin hakim olduğu dönemlerde büyük sıkıntılar ve kargaşalar meydana geldiğini dile getiren Tongüç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de kuvvetliyim diyerek insanlar üzerinde tahakküm kuranların, yeryüzünü yaşanmaz hale getirdiğini, savaşlarla ve bir takım değişik sömürü araçlarıyla dünyayı yaşanmaz hale getirdiklerini görüyoruz. Bu arayışın nasıl sonuçlanacağı hususunda bizim bir teklif, reçete sunmak mecburiyetimiz var. Bunun da veda hutbesiyle efendimizin kıyamete kadar yeryüzüne sunmuş olduğu o temel belgeyi insanlığa bir barış, yeryüzünde akan kanın durması hususunda insanlığa sunabiliriz. Veda hutbesini temel hareket merkezi yapalım ve hep birlikte kurtulalım diyoruz."

Konferansa, AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ve Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü ve AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin dekonuşma yaptı.