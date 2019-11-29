Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir işyerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, Abdullah Önder ölü bulundu.

Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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