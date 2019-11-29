Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir işyerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, Abdullah Önder ölü bulundu.
Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.
Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı