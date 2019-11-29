Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da, sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da, sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyveleri mumlamak için kullanılan cihaz henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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