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DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı

21.12.2021 15:31

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen K.K, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında yavaş gittiği gerekçesiyle şoför M.C'ye hakaret etti.

Bunun üzerine diğer yolcuların tepki gösterdiği K.K. otobüsten indirildi.

Durağa giden K.K, burada bekleyen otobüs şoförü M.C'yi sol bacağından bıçakladı, bir parmağını kırdı. İkinci şoför R.A'nın da kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada 2 parmağı kırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli K.K. ise olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Öte yandan, saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Yaşargil, Halk Otobüsü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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