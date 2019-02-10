Diyarbakır'da Halk Oyunları Müsabakaları Sona Erdi

Diyarbakır'da gençler yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine göre düzenlenen okullararası halk oyunları müsabakaları sona erdi.

Diyarbakır'da gençler yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine göre düzenlenen okullararası halk oyunları müsabakaları sona erdi.



Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalara, 45 okul ve 650 öğrenci katıldı. İki gün süren ve Köşkler Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, öğrenci velileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve birçok davetlinin izlediği müsabakaların ödül törenine Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Umut Özekinci ile Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir de katıldı. Müsabakaların ardından Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir bir konuşma yaptı. Demir, yarışmalara katılan tüm ekiplere, usta öğreticilerine ve hakemlere teşekkür etti. Demir, şöyle dedi:



"Halk oyunları branşı ile ilimiz kültürünü ve tarihini nesilden nesle aktarıyoruz. Bu nedenle müsabakalara katılım sağlayan tüm okullarımıza ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Müsabakaların ardından derece elde eden ekiplerimize de grup müsabakalarında başarırlar diliyorum."



Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili ve Bağlar Halk Eğitim Müdürü Umut Özekinci, güzel bir organizasyonu takip etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özekinci, "Güzel ve sorunsuz bir müsabaka izlemenin mutluluğunu yaşadık. Emeği geçenlere bu nedenle yürekten teşekkür ediyorum. Bu müsabakalar katılıp, başarılı olan tüm ekipleri ve eğitmenlerini yürekten kutluyorum. İnşallah Diyarbakır ekiplerimiz Türkiye şampiyonlukları elde ederler" dedi.



Konuşmaların ardından dereceye girenlere, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Umut Özekinci, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile Şube Müdürü Akın Erim tarafından ödül verildi.



Tören, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

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