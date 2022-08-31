HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu - Son Dakika
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HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu

31.08.2022 16:55
HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Lice İlçe Teşkilatının olduğu binaya, mülk sahibi olan partilinin ödemediği borcu nedeniyle tedbir konuldu.

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Lice İlçe Teşkilatının olduğu binaya, mülk sahibi olan partilinin ödemediği borcu nedeniyle tedbir konuldu.

Lice'de daha önce iki dönem HDP ilçe başkanlığını yapan N.E., borçlu olduğu senedi ödemeyince hakkında icra işlemi başlatıldı. İddiaya göre, ödeme emri kendisine ulaşmasına rağmen ödeme yapmayan N.E., HDP ilçe binası olarak kullanılan gayrimenkulünü yine HDP ilçe yöneticilerinden T.Z. adına kaçırdı. Tespitin ardından dava açan alacaklı avukatları, tapuya mahkeme kararıyla tedbir koydurdu.

Devam eden mahkeme sürecinde N.E. ve T.Z.'nin halen HDP Lice ilçe yönetiminde görev yaptığı ileri sürüldü. Davanın Lice Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hisarcık, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu - Son Dakika
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