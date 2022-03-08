Diyarbakır'da "Hanımeller Çarşısı'ndaki kadınlara karanfil - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Hanımeller Çarşısı'ndaki kadınlara karanfil

08.03.2022 14:44
Diyarbakır'da "Hanımeller Çarşısı'ndaki kadınlara karanfil

Diyarbakır'da faaliyet yürüten mikrofinans şubesi yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten mikrofinans şubesi yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Mikrofinans Kayapınar Şubesinden yapılan açıklamaya göre, mikrofinans Bağlar şube yöneticisi Özgül Demir, Sur şube yöneticisi Gizem Atay ve Kayapınar şube yöneticisi Pınar Özel Kaçmaz, Kayapınar ilçesindeki Hanımeller Çarşısı'ndaki kadınları ziyaret etti.

Bir süre kadınlarla sohbet eden şube yöneticileri, çarşıdaki iş yeri sahibi kadınlara karanfil armağan etti.

Kayapınar şube yöneticisi Pınar Özel Kaçmaz, kadınları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da bırakmayacaklarını belirtti.

Çarşıda yer alan kadınlara mikrokredi desteği verdiklerini ifade eden Kaçmaz, "Mikrokredi ile ayakta duran güçlü, başarılı ve çalışkan kadınlarımızın yanındayız. Kadınların başarılarına şahit olmak mikrokredi ailesi olarak bizlere en büyük gururu yaşattı." dedi.

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Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Bağlar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Hanımeller Çarşısı'ndaki kadınlara karanfil - Son Dakika


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