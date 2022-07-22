Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde yabancı uyruklu bir şahıs elindeki bavul ile yol ortasında yürürken polisin dikkatini çekti. Şahıstan şüphelenen ekipler yanına yaklaşınca kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayarak polis lojmanlarının önüne bavulunu atan şahıs, hareketli dakikalar yaşattı. Kısa sürede yakalan şahıs, şoka girince ambulansa alındı. Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da hareketli dakikalar - Son Dakika

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