Diyarbakır Barosu başvurdu, mahkeme yıkım işlemlerini durdurdu - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu başvurdu, mahkeme yıkım işlemlerini durdurdu

23.02.2023 20:15

Diyarbakır Barosu başvurdu, mahkeme yıkım işlemlerini durdurdu Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkım işlemi, Diyarbakır Barosu'nun ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile durduruldu.

Diyarbakır Barosu başvurdu, mahkeme yıkım işlemlerini durdurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkım işlemi, Diyarbakır Barosu'nun ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile durduruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından kentte 1620 bina ağır, 1803 bina orta hasar aldı. Acil olarak 71 binanın yıkılması gerektiğine karar verilirken, 3 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Diyarbakır Barosu, acil yıkılacak ve hasarlı binaların ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için, Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yıkım işlemlerinin durdurulması için başvuruda bulundu. Mahkeme; talebi kabul ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce delil tespiti yapılacak olan yapıların yıkım işleminin tespitler bitinceye kadar tedbiren durdurulmasına ve yapılardaki hasar sebebinin tespiti konusunda tüm hasarlı taşınmazlarda 4 kişilik uzman bilirkişi kurulunca 24 Şubat'tan itibaren keşif yapılmasına karar verdi.

Baro'nun verilen kararla ilgili açıklamasında, "Baromuz, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonucu kentimizde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tespit ettiği acil yıkılacak ve hasarlı binaların ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/16 Değişik İş sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yapılacak yapılarda yıkımın tedbiren şimdilik durdurulması ve yapılarda yıkım sebebine ilişkin delil tespiti talebinde bulunulmuştur" denildi.

Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 23 Şubat 2023 tarihli kararıyla taleplerimizin kabulü ile Diyarbakır Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce delil tespiti yapılacak olan yapıların yıkım işleminin tespitler bitinceye kadar tedbiren şimdilik durdurulmasına ve yapılardaki hasar sebebinin tespiti konusunda tüm hasarlı taşınmazlarda 4 kişilik uzman bilirkişi kurulunca 24.02.2023 tarihinden itibaren keşif yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Kentimizde hasarlı yapılara ilişkin ileriki süreçlerde cezai ve hukuki sorumluluk açısından hak kayıplarının yaşanmaması için hasar tespitlerinin yapılmasına dair sürecin Diyarbakır Barosu tarafından yürütüleceği kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Barosu başvurdu, mahkeme yıkım işlemlerini durdurdu - Son Dakika

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