Diyarbakır'da Hasenan ailesi üyeleri "birlik ve beraberlik" yemeğinde buluştu - Son Dakika

Hasenan ailesi üyeleri Diyarbakır'da düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışında da mensubu bulunan Hasenan ailesi üyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde kentte bir salonda düzenlenen programda ilk kez buluştu.

Ailenin ileri gelenlerinden Hasan Arslan, aile bağlarını korumak ve kuvvetlendirmek için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Salgın sürecinden dolayı yüz yüze buluşmalar düzenlenemediğini ve genelde sosyal medya aracılığı ile bağları korumaya çalıştıklarını aktaran Arslan, "Uzun aradan sonra ilk defa yüz yüze bir araya geldik. Yurt içi ve yurt dışından aile üyelerimizi temsilen katılımcılar geldi." dedi.

Arslan, düzenlenen buluşma ile amaçlarının aile içerisindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu kaydetti.