Diyarbakır'da haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ile vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı.

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Zümrütkent Araç Parkı'nda düzenlenen programda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilecek, sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene gibi zararlı canlılarla 17 ilçede aralıksız 12 ay süre ile mücadele edildiğini bildirdi.

Bu bağlamda sayısı artırılan personel ve ekipmanlarla Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, spesifik ürünlerle ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Güzeloğlu, geçen yıl 8 ay olan haşere mücadelesinin, bu yıl il genelinde 12 aylık süre zarfında devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca çalışma yürütüldüğünü ifade eden Güzeloğlu, "Geçen sene 250 olan personel sayısı 312'ye, 49 olan araç sayısı 60'a, merkez ekip sayısı 24'ten 28'e, kırsal ekip sayısı 14'ten 22'ye, sırt atomizeri sayısı 40'tan 80'e, sırt pompası sayısı 165'ten 660'a çıkarıldı." dedi.

Ayrıca ildeki kamusal alanların dezenfeksiyonu için 15 kişilik bir ekip oluşturulduğunu aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor. Haşere mücadele faaliyetlerinin etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ürünler kullanılıyor."

Teknik personel tarafından çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla haşereyle mücadelede görev alacak personele uygulamalı eğitimler verildiğini belirten Güzeloğlu, amaçlarının vatandaşların haşerelerden kaynaklanabilecek hastalık ve rahatsızlıklarını engellemek olduğunu, bunu yaparken de insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde hareket ettiklerini kaydetti.

Daha sonra koronavirüse karşı da önlem alan ilaçlama ekipleri, seferberlik kapsamında çalışmalara başladı.