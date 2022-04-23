Diyarbakır'da hasta ve hasta yakınlarına ramazanda destek - Son Dakika
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Diyarbakır'da hasta ve hasta yakınlarına ramazanda destek

23.04.2022 14:39
Diyarbakır'da hasta ve hasta yakınlarına ramazanda destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara ramazan ayı boyunca iftar ve sahur veriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara ramazan ayı boyunca iftar ve sahur veriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz faydalanması amacıyla 2017'de faaliyete aldığı 136 oda 391 yatak kapasiteli misafirhanede, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan yemekler merkezde kalan konuklara ikram ediliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hazırladıkları iftar ve sahur sofralarıyla misafirlerinin ramazan ayını ev sıcaklığında geçirmesini sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, vatandaşlara ev konforunda hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Misafirhanenin bölge için önemli olduğuna dikkat çeken Akyıldız, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın ilçelerinden ve Diyarbakır dışındaki illerden gelen hastaların Diyarbakır'da ev olanağı olmaması ve barınma ihtiyaçlarından dolayı biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir model sergiledik. Bütün hastaneleri ile koordine halindeyiz. Hastanelere gelip kendi memleketine gidemeyen, burada kalan bütün hastalar ve hasta yakınları bize konuk olarak gelmektedir."

Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında birçok alanda çalışmalarına devam ettiğini belirten Akyıldız, salgın nedeniyle bu yıl iftar çadırları kuramadıklarını kaydetti.

Akyıldız, şöyle devam etti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin birçok yardımlarda bulunuyor. Bize başvuran gerek yaşlı engelli ve çocuk gruplarına evlerine kadar sıcak yemek götürmekteyiz, birçok hastanemizin önünde çorba dağıtımlarımız ve ikramlarımız devam ediyor. Ayrıca Diyarbakır'ın tüm sokaklarında ve caddelerinde iftar zamanı iftara 5 kala adı altında yaptığımız sandviçler, hurma ve suyumuzla insanlarımızın iftarını açmasını sağlıyoruz."

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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