Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI - Son Dakika
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Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI

16.04.2022 10:27

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, aşılamada yüzde 64,3 ile turuncu listede yer alan Diyarbakır'daki Covid-19 servisinde, 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 hasta kaldı.

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, aşılamada yüzde 64,3 ile turuncu listede yer alan Diyarbakır'daki Covid-19 servisinde, 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 hasta kaldı. Vaka sayılarının düşmesiyle kentte Covid-19 hastalarına hizmet veren tek yer olarak kalan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, diğer kliniklerde normale döndüklerini belirtip, "187 yoğun bakım vakası olan dönemlerden 4 yoğun bakım hastası olan döneme geçtik. Şu an 1 klinik, koronavirüs hizmeti veriyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında; vaka sayısında 100 binde 36,01, aşılama oranında ise yüzde 64,3 ile turuncu listede yer alan Diyarbakır'da vaka sayılarının düşmesiyle Covid-19 hastalarına hizmet veren tek yer, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldı. 1 klinikte sadece Covid-19 hastalarına hizmet verilirken, diğer klinikler, normale döndü. Kent genelinde yapılan Covid-19 testlerinde ise vaka sayısı, ortalama 50 kişiye düştü.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, hastanenin 2 yıldır pandemi ile mücadele ettiğini dile getirerek, 'Hepimizin şaşırdığı, beklemediğimiz bir virüstü. İlk günlerde virüsü tanıma ve tedavi geliştirme adına nasıl bir yol izleyeceğiz, diye bocalamıştık. Son 2 yıldır büyük mücadele verdik ve bu mücadelede binlerce hasta ayakta veya yatarak tedavi edilerek gönderildi. 187 yoğun bakım vakası olan dönemlerden şu anda 4 yoğun bakım hastası olan döneme geçtik. Serviste yatan hastalarımızla birlikte toplam 10 Covid hastamız var yani Gazi Yaşargil'de şu an bir klinik koronavirüs hizmeti verirken kalan diğer klinik ve polikliniklerimizde Covid dışında hizmetlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimiz nokta bizim için çok iç açıcı, mutluluk verici bir durum. İnşallah bir daha pandemi belasıyla boğuşmayız çünkü artık 2022 baharında istiyoruz ki sağlığı geliştirme adına planlamalar yapalım. Covid vakalarımızda bayağı bir azalma var. Diyarbakır için günlük 40-50 civarı bir pozitiflik var. Bunlar da çok hafif bir şekilde grip, nezle gibi atlatıyor' diye konuştu.

Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA HASTANEDE YATAN 10 COVİD-19 HASTASI KALDI - Son Dakika
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