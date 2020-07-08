Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu - Son Dakika

Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu

Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğuDİYARBAKIR'da, aktarlar tarafından her yerde yetiştiği için 'arsız' olarak nitelendirilen, hatmi çiçeği bolluğu yaşanıyor.

Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu

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DİYARBAKIR'da, aktarlar tarafından her yerde yetiştiği için 'arsız' olarak nitelendirilen, hatmi çiçeği bolluğu yaşanıyor. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan çiçeğin, kişinin hastalığına göre farklı sonuçlar verdiğini söyleyen aktar Süleyman Onur, "Bunun özelliği kusturarak ya da dışkı yoluyla ciğerleri temizliyor olması" dedi.

Diyarbakır'da meralar ve çayırlarda, taşlık alanlarda, yol kenarlarında ve hatta evlerin önünde bile yetişen, bu özelliği nedeniyle aktarlar tarafından 'arsız' bir bitki olarak nitelendirilen hatmi çiçeği bolluğu yaşanıyor. Yüzyıllardır birçok hastalığın şifa kaynağı olarak kullanılan, pembe, mor, sarı, kırmızı renklerde çiçek veren hatmi, boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Özellikle soğuk algınlığı için kullanılan çiçek, kış aylarının vazgeçilmez şifalı bitkileri arasında yer alıyor. Aktarlarda, kilosu 50 TL'den satılan hatmi çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayiinde de kullanılıyor.

Sur ilçesinde aktarlık yapan Süleyman Onur, hatmi çiçeğinin pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Özellikle bronşit, öksürük, nefes darlığı gibi hastalıklara çok iyi geldiğini, yıllardır insanlara şifa verdiğini biliyoruz. Kullanım tariflerine göre, kişinin hastalığına göre, verdiğimiz kullanım tarifleriyle birlikte çok iyi sonuçlara gidebiliyor. Biz mesela astım, bronşit ve nefes darlığı için hem küçük çocuklarda hem büyüklerde kullanımı farklı olduğu için, farklı kullanım tarifleri veriyoruz. Arsız bir bitkidir. Her yerde yetişiyor. Hatmi çiçeği çeşidine göre değişiyor. Bir paket hatmi çiçeğinin tamamını 3 litre sütle kaynatıyorsunuz. Büyüklerde sütü süzüp sabah, öğle ve akşam birer su bardağı kadar içilmesi gerekiyor. Çocuklarda da yaşına göre değişiyor. Mesela 0-1 yaş gruplarına yarım kahve fincanı kadar veriliyor. Bunun özelliği kusturarak ya da dışkı yoluyla ciğerleri temizletiyor olması. Akciğer ve karaciğeri temizliyor" diye konuştu.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu - Son Dakika
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