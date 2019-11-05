Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

8 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
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