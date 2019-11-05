Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
8 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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