Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyon: 38 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyon: 38 gözaltı

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyon: 38 gözaltı Diyarbakır'da 53 adrese eş zamanlı düzenlenen hava destekli operasyonda, 640 gramı likit olmak üzere toplam 22 kilo 926 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyon: 38 gözaltı

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 53 adrese eş zamanlı düzenlenen hava destekli operasyonda, 640 gramı likit olmak üzere toplam 22 kilo 926 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "30 Haziran 2020 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler ve özel harekat unsurları ile hava destekli olarak 53 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 640 gram likit esrar maddesi, 12 kilo 396,5 gram toz esrar maddesi, 9 kilo 890,85 gram kubar esrar maddesi, 102,75 gram metamfetamin maddesi, -34,87 gram eroin maddesi, 15 kök kenevir bitkisi, 34 adet sentetik ecza maddesi, 1,4 gram plaka esrar maddesi, 1 adet ecstasy maddesi, 6 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü ile 125 adet fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü ve 3 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi ile 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanarak adli mercilere sevk edilen toplam 38 şahıstan, 27'si tutuklanırken 10 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şahıs ise Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak adına uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu madde tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da hava destekli uyuşturucu operasyon: 38 gözaltı - Son Dakika
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