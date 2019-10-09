Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hava hareketliliği
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hava hareketliliği

Diyarbakır'da hava hareketliliği

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.

(Murat Başal/İHA)

Diyarbakır'da hava hareketliliği

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi
Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:40:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hava hareketliliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]