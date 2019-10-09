Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hava hareketliliği
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da hava hareketliliği

Diyarbakır'da hava hareketliliği

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

Diyarbakır'da hava hareketliliği, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor. - DİYARBAKIR

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
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