Diyarbakır'da hava hareketliliği
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor. - DİYARBAKIR
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