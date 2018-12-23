Diyarbakır'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
4 saat önce
Diyarbakır'da sis nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.
Diyarbakır
'da sis nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle Ankara
ve İstanbul
'a karşılıklı 4 uçak seferi iptal edildi, bazı seferler ise gecikmeli gerçekleştirilecek.
Öte yandan, trafik ekipleri, sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:51 Kaynak: AA
Ankara'da Daha Önce 5 Kez Büyük İkramiye Kazandıran Bayide, 70 Milyonun Hayalini Kuranlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Başkent'te Şizofreni Hastası Öğretmen, Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldırdıktan Sonra Boğazına Bıçak Dayayıp Polisleri Taşladı
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi