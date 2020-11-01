Diyarbakır'da havaların soğuması korona virüs artışını da beraberinde getirdi - Son Dakika

Diyarbakır'da havaların soğuması korona virüs artışını da beraberinde getirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların soğumasına bağlı olarak vatandaşların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi, maske, mesafe ve hijyen kullarına özen gösterilmemesi korona virüs vaka sayısında artışın yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vaka sayıları artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen vaka sayıları havaların soğuması ve kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirme durumu nedeni ile arttı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha az özen gösterilmesi, korona virüsün hızla artmasına neden oldu. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır'da vaka artışının yaşandığını, vatandaşların rehavete kapılması nedeni ile tedbirleri elden bıraktığını söyledi. Kapalı ortamlardan kaçınılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tekin, "Yaz döneminde korona virüs normalleşmeyle birlikte Diyarbakır'da özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok sıkıntılı süreç geçirerek vaka sayılarımız çok artmıştı. Ama eylül sonları ekim ayının başıyla birlikte vaka sayılarımızda ciddi düşüşler yaşadık, bu konuda hastanedeki doluluk ve yatış oranlarımız azaldı. Önümüzdeki süreçlere baktığımızda havaların soğuması, vatandaşların kapalı alanlarda vakit geçirmesi buna bağlı maske ve mesafe kuralı daha az dikkat edilmesiyle birlikte vaka sayılarında artışımız var. Bu süreçte vatandaşlarımızda, vaka sayılarının bu kadar düşmüşken, iyi bir süreç ve yere gelmişken, havaların soğumasıyla birlikte maske, mesafe kurallarına ciddi bir şekilde uymalarını istiyoruz. Özellikle kapalı ortamlarda vakit geçirilmemeli, vakit geçireceklerse mümkün olduğunca kısa sürede orda kalmalarını maske ve mesafeye dikkat etmeleri gerekir. Geçen hafta vaka sayılarımıza baktığımızda biraz daha artış söz konusu" dedi.