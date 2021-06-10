Diyarbakır'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Kayapınar ilçesi Kent Meydanında Yenişehir, Sur, Bağlar ve Kayapınar Halk Eğitimi merkezleri ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da katıldı.

Açılışı yapılan sergide kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünler sergilendi.

Müzik dinletisi ve folklor gösterimi de yapılan programda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan özel tasarım kıyafetler tanıtıldı.